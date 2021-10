Koulibaly, appello social dell'amico: «Regalo maglia a chi lo ha insultato»

NAPOLI - «Nel giorno del mio onomastico ho ricevuto questa straordinaria ed ennesima dimostrazione di fratellanza di Kalidou Koulibaly…normalmente le utilizzo per charity…ma questa volta vorrei donarla a quel ‘tifoso’, se uscisse allo scoperto e chiedesse scusa per il gesto folle rivolto a Koulibaly, ad Anguissa e ad Osimhen». L’appello sui social lo ha lanciato un amico napoletano di Kalidou Koulibaly, Franco Vigorita, al quale il difensore azzurro ha donato il suo completino utilizzato durante il match di Europa League di giovedì sera. Solitamente le maglie regalate dagli azzurri a Vigorita, finiscono all’asta per fini benefici, per un’associazione no profit, la Just Children onlus, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo della beneficenza, dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Associazione che Vigorita ha fondato nel 2016 dopo la scomaparsa della madre.

L’idea è nata dopo gli insulti razzisti rivolti ai calciatori del Napoli, Koulibaly, Anguissa e Osimhen, da parte di alcuni tifosi della Fiorentina al termine della partita persa dai viola 2-1. «Questa è la maglia di un uomo vero…vienila a prendere – ribadisce l’amico di KK -, c’è sempre un modo nella vita per farsi perdonare e dare l’esempio. Non è il colore della pelle che ci differenzia ma i colori del nostro animo».