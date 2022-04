Come a Firenze, a inizio campionato, anche a Bergamo. Il Napoli vince in trasferta e Kalidou Koulibaly finisce nel mirino dei tifoi di casa, che ci vanno giù pesanti con gli ennesimi cori razzisti: «Bastardo, negro di me***» si sente chiara l'offesa di un tifoso atalantino al Gewiss Stadium, in un video che sta circolando in rete dopo la fine del match.

