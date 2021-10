Basta razzismo, tutti con Koulibaly e la Digos ha nel mirino un 20enne

Basta razzismo, il mondo del calcio al fianco di Koulibaly. E il Napoli nel caso dovessero ancora ripetersi episodi del genere di razzismo sarebbe pronto a bloccare la partita, i calciatori azzurri potrebbero fermarsi: il club azzurro già in passato su questo aspetto si era battuto in maniera forte in occasione del precedente che vide la curva interista prendere di mira ancora Koulibaly con cori razzisti in occasione della sfida del 26...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati