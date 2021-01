Il giorno dopo non si ferma il dispiacere azzurro per la sconfitta di ieri sera in Supercoppa contro la Juventus. A prendere la parola anche Kalidou Koulibaly che - direttamente via social - sprona il suo Napoli e prova a guardare oltre il ko: «Il giorno dopo senti ancora di più il peso di una sconfitta: ma dura poco. È più forte la voglia di ricominciare subito a lottare per nuove vittorie» il messaggio dell'azzurro.

