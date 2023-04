Koulibaly ricorda Napoli: «Il Maradona è lo stadio più bello»

Kalidou Koulibaly si racconta al format Simply The Best di Goal.Com. Tra le varie domande poste al senegalese, anche una sullo stadio migliore in cui abbia mai giocato. «Non posso non dire il Maradona di Napoli» ha ricordato Kalidou, che in azzurro ci ha giocato per quasi un decennio prima di lasciare l'Italia per sposare la causa del Chelsea in Premier League l'estate scorsa.

«A Napoli l'atmosfera è magnifica, i tifosi sono fantastici» ha continuato Koulibaly «Quando c'è la Champions League poi è incredibile sentirne l'inno. Impossibile spiegarlo, per capirlo bisogna essere lì. Solo così si può capire perché sono rimasto a Napoli per tanti anni» ha concluso Kalidou.