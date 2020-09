LEGGI ANCHE

2️⃣0️⃣1️⃣4️⃣ #OnThisDay ⚽️



L’emozione del primo gol azzurro 💙



Le ravissement du premier but azzurro 💙



The thrill of my first goal as an azzurro 💙#KK 💪🏿 #SerieA #NapoliPalermo 🇮🇹 pic.twitter.com/iss0I4FtP8 — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) September 24, 2020

Il 24 settembre di 6 anni fa il primo gol con la maglia azzurra per Kalidou Koulibaly , il centrale napoletano che ha ricordato sui social il primo centro contro ildel 2014. Un ricordo speciale per il franco-senegalese ma l'occasione per tanti tifosi deldi intervenire direttamente nei commenti e chiedere al calciatore di non lasciare la città.è infatti da tempo al centro di mille voci di mercato che lo vorrebbero ambito da grandi top club europei come Manchester City o Paris Saint Germain, ma con il mercato che si avvicina alla sua chiusura anche i tifosi delsperano di potersi godere ancora un po' delle sue giocate con la maglia più amata.