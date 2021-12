Mentre il Napoli aspetta per tornare in campo domani a Castel Volturno, Kalidou Koulibaly ha raggiunto in queste ore il ritiro del Senegal che affronterà la prossima Coppa d'Africa. «Che orgoglio, inizia una nuova avventura» le parole de difensore de Napoli.

