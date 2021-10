«Koulibaly scimmia di merda», «Ora cacciateli dagli stadi per sempre»

Il giorno dopo Fiorentina-Napoli, esce allo scoperto anche Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli ha voluto denunciare quanto accaduto ieri sera al Franchi al termine del match. «Scimmia di merda. Mi hanno chiamato così. Questi soggetti non c’entrano con lo sport. Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi per sempre» ha scritto sui social Kalidou, protagonista - insieme con i compagni Osimhen e Anguissa - dell'ennesimo triste episodio razzista in Italia.

