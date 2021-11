Koulibaly pensa alla Coppa d'Africa: «Vogliamo arrivare in fondo»

«L’ultima vittoria dimostra che siamo un gruppo forte anche senza la squadra al completo, dobbiamo continuare a lavorare così e trascinare i nostri tifosi». Kalidou Koulibaly parla da leader anche in Senegal, il difensore del Napoli - che tornerà in città dopo gli impegni con la sua nazionale - si proietta già al prossimo gennaio: «Ci stiamo già preparando alla Coppa d’Africa, è una competizione importante e il primo obiettivo sarà passare il girone, come fatto nella scorsa edizione. La nostra nazionale non sempre ci è riuscita, quindi pensiamo un gradino per volta e restiamo con i piedi per terra».

«Una volta superato il girone, poi, guarderemo partita dopo partita, non possiamo pensare troppo in là» ha continuato Koulibaly dal ritiro del Senegal. «Siamo consapevoli di avere grandi individualità, ma come squadra dobbiamo lavorare e crescere ancora. Sappiamo di poter arrivare in fondo, l’importante sarà dare sempre tutto per questa maglia. Adesso tornerò a pensare al Napoli, ma quando sono qui ne approfitto per dare il massimo con la mia famiglia senegalese».