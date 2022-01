Koulibaly, la vendetta del Senegal: «Nessuno ci vedeva in semifinale»

Dopo il rotondo successo sulla Guinea ai Quarti di Finale, il Senegal del capitano Kalidou Koulibaly si è preso l'accesso alla semifinale di Coppa d'Africa. «Sarà complicata, ma siamo in semifinale ed è giusto così. Sono forti ma noi abbiamo tutta l’intenzione di scendere in campo come se andassimo in battaglia. È stato difficile arrivare fin qui, tra il covid e le assenze avute, gli allenamenti mai al completo, eppure ci siamo riusciti. Nessuno pensava saremmo arrivati fin qui» ha detto con un forte senso di rivincita il difensore del Napoli, intervistato dopo il match e con gli occhi già alla semifinale contro il Burkina Faso.

«Sapevamo di dover soffrire per poter passare il turno, conoscevamo le difficoltà e anche le qualità dell’avversario. La Guinea aveva superato il turno contro il Mali giocando un buon calcio, è stata una partita dura ma ci tenevamo troppo a questa vittoria e al passaggio del turno», ha spiegato Koulibaly. «Abbiamo avuto forza mentale, dopo il pareggio abbiamo risposto subito con due gol e questo ci fa felici. Abbiamo messo a frutto la nostra qualità offensiva».