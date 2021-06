Ha saltato le ultime gare di campionato a causa di un fastidioso guaio muscolare, ma per Kalidou Koulibaly la condizione fisica sembra ormai ritrovata. Il difensore del Napoli si è trasferito in Senegal da qualche giorno, ha ritrovato il gruppo della nazionale ed è tornato anche ad allenarsi con i compagni. «Felice di essere tornato in campo a casa» ha scritto l'azzurro sui social.