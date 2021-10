Koulibaly vince e vede Qatar 2022: Rrahmani ko anche con la Georgia

Pomeriggio vincente per il Senegal di Kalidou Koulibaly: il difensore del Napoli, titolare e capitano della sua nazionale, si è preso la scena nel 3-1 dei suoi sulla Namibia, deciso da una tripletta di Famara Diedhiou, che vale il primo posto a punteggio pieno nel Gruppo H e la qualificazione alla fase successiva che partirà dopo la Coppa d'Africa di gennaio.

Ora il Senegal si giocherà il tutto per tutto nel maxi girone africano con 10 squadre (le prime qualificate di ogni girone africano), le prime cinque classificate in quella classifica saranno in Qatar per il Mondiale nel dicembre del 2022. Lo stesso Mondiale a cui non prenderà parte il Kosovo: la nazionale di Amir Rrahmani (90 minuti in campo) è stata sconfitta anche ieri dalla Georgia e resta all'ultimo posto del suo girone.