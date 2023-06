Koulibaly smentisce i rumors: «La prossima stagione è già cominciata»

La stagione - la prima - al Chelsea di Kalidou Koulibaly non è stata tra quelle indimenticabili, ma contrariamente alle voci delle ultime settimane, l'ex difensore del Napoli non sembra pensare all'addio dopo appena un anno in Premier League

«Tutto quello che facciamo in campo è per i tifosi e questa stagione non è stata abbastanza, non abbiamo scuse» le parole di Koulibaly sui social rivolte ai fan del club inglese. E poi rilancia: «Combatteremo per rendervi di nuovo orgogliosi e non mi fermerò finché non accadrà. La nuova stagione inizia ora», un messaggio che riflette la sua voglia di restare a Londra anche il prossimo anno.