Koulibaly: «Sono napoletano», show rap sulle note di Clementino

Alla faccia del mercato e dei rumors, Kalidou Koulibaly ora fa anche il rapper. Il difensore del Napoli - ieri in campo con Spalletti per la prima amichevole della stagione - è stato immortalato sui social da Clementino mentre si cimenta a cantare una canzone del rapper napoletano: «Cos cos cos» canta Koulibaly, che poi alla fine del video esulta per la sua performance con un «Sono napoletano!»