Koulibaly per sostituire Maguire: lo United prepara 40 milioni

La storia di Harry Maguire a Manchester potrebbe concludersi. Il capitano dei Red Devils potrebbe salutare a fine stagione il club e, in caso di cessione, lo United avrebbe già trovato l'ideale sostituto: Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli piace più di tutti gli altri nomi sulla lista: l'ingaggio è ampiamente alla portata delle casse del club, il rendimento è tra i migliori in Europa, il contratto in scadenza nel 2023 è la ciliegina sulla torta di un mercato invitante.

Il Manchester United sa che quella di Kalidou Koulibaly può essere un'ottima opzione. Anche se la concorrenza non manca: il Barcellona lo segue con interesse, altri club della Premier League non hanno mai smesso di osservarlo a distanza. I Red Devils potrebbero mettere mano alla tasca e arrivare facilmente a 40 milioni di euro per Kalidou: non i 100 milioni chiesti da Aurelio De Laurentiis fino a qualche estate fa, ma sicuramente una cifra importante per un calciatore che va verso i 31 anni.