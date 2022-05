Koulibaly, la maglia del Senegal in regalo all'amico ristoratore

Kalidou Koulibaly ha regalato la maglia a cui era più affezionato, quella indossata nella finale della Coppa d'Africa vinta ai rigori dal suo Senegal contro l'Egitto il 6 febbraio scorso, all'amico ristoratore napoletano Vitale De Gais. Un dono inaspettato subito dopo la partita vinta dal Napoli contro il Genoa, la maglia verde con striscia gialla sarà esposta nella pizzeria “Impasto 55” in piazza Vittoria. «E certamente non la metterò all'asta come è accaduto per la maglia di Maradona».