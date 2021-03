Koulibaly, scuse ai compagni dopo il rosso per stanchezza

Si è conclusa la visita partenopea di Fali Ramadani: l'agente ha incontrato i suoi assistiti azzurri, Maksimovic, Koulibaly e Demme. Un pranzo per schiarirsi le idee sul futuro. Su quello di Koulibaly, al momento, sembra ancora splendere un cielo a forti tinte azzurre. Dopo l'assalto del Manchester City respinto da De Laurentiis nello scorso mercato estivo, ad oggi non ci sono offerte concrete. Che Koulibaly piaccia a club del livello del Bayern è nell'ordine delle cose: finora, però, questo gradimento non si è tradotto neppure in una più esplicita richiesta di informazioni, né da parte del club bavarese né da parte di altre formazioni, in particolare della Premier. Il difensore vanta il salario più alto della rosa del Napoli: 6 milioni netti a stagione con un contratto fino al 2023. Anche nei precedenti colloqui intercorsi tra lo stesso Ramadani ed il ds Giuntoli si sono ribadite informazioni e volontà: Koulibaly a Napoli sta benissimo, mette sempre il club che lo ha fatto crescere e maturare al primo posto. Dovesse, poi, arrivare un nuovo assalto, come quello del City, un club che potesse consentire un ultimo grande step di carriera, allora, come quest'estate, la possibilità lo lusingherebbe come per tutti gli altri calciatori al mondo.

Ciò che più preme a Koulibaly è ritrovare, però, la miglior condizione. L'espulsione maturata nel finale di match con il Benevento è stata frustrante, ai compagni nel post-gara ha voluto quasi chiedere scusa con parole che nello spogliatoio sono suonate, più o meno, così: «Mi dispiace, ma non ne avevo più». Pensare ad un combattente come Koulibaly stanco dopo una gara non particolarmente probante come lo è stata quella il Benevento appare quasi un ossimoro. La realtà è diversa: il Covid ha lasciato ancora qualche scoria anche in un fisico da corazziere quale quello del centrale azzurro, la lucidità vien via molto prima e con essa la capacità di leggere al meglio e con il giusto timing i momenti della gara. Così si spiega l'intervento su Letizia costato il secondo giallo. Al pari di tutti i mali, anche il rosso maturato nel derby che costringerà Koulibaly a saltare la gara con il Sassuolo può portare degli aspetti positivi. Dopo qualche ora passata a rimuginare su un epilogo diverso per la partita numero 200 in campionato con la maglia del Napoli, il senegalese ha subito attivato una tabella di recupero personalizzato per tornare al meglio già per il match casalingo di domenica delle 20.45 contro il Bologna. Nella sua palestra domestica è pronto il piano di recupero, una sorta di secondo tempo dell'allenamento dopo quello svolto con i compagni.

