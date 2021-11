Dopo tre giorni di stop, torna al lavoro il Napoli di Luciano Spalletti e lo fa già con una parte di nazionali. Sono rientrati Koulibaly, Elmas, Rrahmani e Lobotka, domani si rivedranno anche i tre italiani già tornati in città.

Buone notizie anche dall'infermeria: Manolas ha svolto l'intera seduta in gruppo. Personalizzato ancora in campo per Malcuit.