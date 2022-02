Koulibaly accolto dai tifosi a Napoli: «Grazie, qui un pezzo di Senegal»

È rientrato questa mattina a Napoli Kalidou Koulibaly, il difensore azzurro che aveva lasciato ieri sera il Senegal da Dakar per fare rientro a casa. All'arrivo a Capodichino, forte presenza della comunità senegalese che vive in città, per accogliere il neo campione d'Africa. «Questa accoglienza mi fa molto piacere, fate piano perché non parto, non vado via».

«Sono tornato a Napoli e sono tranquillo» ha detto Koulibaly prima di mettersi in viaggio per Castel Volturno dove ritroverà Spalletti e i compagni. «Ringrazio tutti, ho visto tutti i video e le cose che avete fatto quando non c’ero. Sono orgoglioso di essere con voi, è stato molto bello qui ed è stato molto bello in Senegal. Grazie a tutti». Sui social, Kalidou ha anche postato le immagini dell'arrivo: «Anche a Napoli vive un pezzo di Senegal».