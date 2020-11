Non solo Virgil Van Dijk, ora anche Joe Gomez alza bandiera bianca e si arrende a un infortunio. Uno stop grave per il calciatore inglese che mette ancor di più in allarme il Liverpool di Jurgen Klopp, già senza il suo miglior elemento della difesa per larga parte di questa stagione.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, per correre ai ripari dopo le notizie dall'infermeria, il club inglese si ritufferà nuovamente su Kalidou Koulibaly a gennaio, appena il mercato invernale riaprirà le porte: il centrale del Napoli era stato già seguito dai Reds, ma la situazione economica non florida dopo la pandemia aveva cambiato le carte in tavola. Tra le alternative del Liverpool anche il nome di Dayot Upamecano.

