Il tempo passa anche per Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che ha vissuto le sue ultime ore di relax prima del rientro a Napoli a Saint-Dié-des-Vosges, la cittadina francese in cui è nato e cresciuto e dove ha tirato i primi calci al pallone. Il difensore azzurro è atteso in città nelle prossime ore per il rientro al lavoro con il gruppo di Spalletti.