Koulibaly, terza dose in Francia: vaccino prima della Coppa d'Africa

Lo dice anche il proverbio: Natale è con i tuoi. E allora anche Kalidou Koulibaly torna a casa dalla famiglia a Saint Dié des Vosges, la cittadina francese che l'ha visto nascere e crescere. E per l'occasione, il difensore del Napoli si è anche sottoposto alla terza dose del vaccino anti covid, proprio prima di ripartire per l'Africa. Tra pochi giorni, infatti, Koulibaly arriverà in Senegal nel ritiro della nazionale che poi si sposterà in Camerun per la Coppa d'Africa.

Quand Kalidou Koulibaly ⚽️choisit de recevoir sa dose de rappel vaccinal... à #SaintDiédesVosges, sa ville natale! pic.twitter.com/Qng7JhXtNk — David Valence (@david_valence) December 23, 2021