Koulibaly si tappa le orecchie a Verona: «Vi serve un cervello»

Sulla bocca - e negli occhi soprattutto - di tutti resta in queste ore l'indegno e vergognoso striscione degli ultrà veronesi contro i napoletani prima del match di ieri pomeriggio al Bentegodi. Ma nel frattempo, in rete è diventato virale sempre più il gesto di tuta risposta di Kalidou Koulibaly ai veronesi presenti allo stadio: poco dopo la mezz'ora di gioco, infatti, dopo una sortita offensiva, il capitano del Napoli si tappa l'orecchio per rispondere agli ululati razzisti dai tifosi di casa, che l'hanno colpito per larga parte del match. Un gesto inequivocabile, in attesa della giustizia sportiva per una punizione esemplare, che fa il paio con l'immagine postata sui social dopo il match: «Vi serve un cervello» scrive Kalidou. Capitano anche in questo.