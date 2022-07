Koulibaly, visite a Londra e volo in Usa, il 29 esibizione a Udine?

Il primo giorno trascorso a Londra da Koulibaly: il difensore senegalese, arrivato nella tarda serata di mercoledì con un volo da Milano Linate, ieri aveva l'impegno delle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Chelsea (accordo di 10 milioni a stagione) e di unirsi ai Blues nel ritiro prestagionale a Los Angeles. Atteso l'annuncio da parte del Chelsea dopo l'accordo raggiunto mercoledì con il Napoli (cifra fissata per il trasferimento: 40 milioni): ultimate tutte le procedure per l'ufficializzazione dell'acquisto da parte del club londinese, Koulibaly partirà per gli States per unirsi ai compagni per gli allenamenti e per partecipare alle prime amichevoli con il nuovo club.



Koulibaly potrebbe già esordire nell'amichevole contro lo Charlotte al Bank of America Stadium di Charlotte in programma nella notte tra mercoledì e giovedì, la seconda dei Blues negli States: il Chelsea infatti sarà già impegnato nella notte tra domani e domenica contro il Club America all'Allegiant Stadium di Las Vegas e poi giocherà l'ultimo match negli Stati Uniti sabato prossimo contro l'Arsenal per la Florida Cup in programma al Camping World Stadium di Orlando.





Koulibaly nella squadra inglese ritroverà Jorginho che in questi anni con il Chelsea ha vinto Europa League, Champions League, Supercoppa Uefa e coppa del Mondo per Club: i due sono stati compagni di squadra a Napoli per ben 4 anni e mezzo. Amici dentro e fuori dal campo, un feeling straordinario tra il difensore senegalese e il centrocampista italo-brasiliano. Gioie (la Supercoppa Italiana vinta nel 2014 a Doha contro la Juve dopo un'interminabile serie di calci di rigori) e amarezze, il sogno scudetto del 2018, sfiorato dopo lo storico successo con la Juve a Torino firmato proprio con un gol di testa di Kalidou, un match in cui anche Jorginho fu tra i migliori in campo.



Il ritorno in Italia per Koulibaly è previsto per sabato 29 luglio per l'amichevole alla Dacia Arena (ore 21) contro l'Udinese, la prima partita di Kalidou con la maglia dei Blues contro una squadra italiana. Proprio contro l'Udinese il difensore senegalese nel campionato scorso giocò una delle sue migliori partite: gli azzurri vinsero 4-0 e lui regalò l'assist a Rrahmani per il raddoppio azzurro firmando poi personalmente il terzo gol del Napoli con una rete bellissima. E dovrebbe essere quella anche la prima occasione per poter rivedere Koulibaly in uno stadio italiano, situazione che poi potrebbe ripetersi in Champions se il Chelsea venisse accoppiato a una delle squadra italiane, tra le quali ci sarà anche il Napoli.



L'allenatore Tuchel negli States ha parlato di mercato. «Non escluderei l'arrivo di un altro attaccante ma ad oggi non è la priorità. La priorità è la difesa, non è un segreto, dopo vedremo cosa è possibile», ha detto commentando così la voce di Cristiano Ronaldo, dopo che è stato già acquistato Sterling come rinforzo offensivo che ha firmato il contratto e si è aggregato alla squadra negli States. Quindi, per il tecnico dei Blues la cosa più importante era mettere a posto la difesa dopo gli addii di Christensen (passato al Barcellona) e Rudiger (passato al Real Madrid) e ciò è avvenuto con la mossa Koulibaly.