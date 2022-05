Koulibaly volto Aic in Senegal: l'azzurro per i bambini con disabilità

Kalidou Koulibaly volto dell'Associazione Italiana Calciatori per il progetto “Insieme, diamo un calcio alla discriminazione” per sensibilizzare sui diritti dei bambini, con una particolare attenzione all’integrazione delle disabilità. Il difensore del Napoli, insieme ad altri compagni di nazionale come il portiere del Chelsea Mendy, è stato protagonista della settimana di lavoro dell'AIC a Dakar per la formazione degli insegnanti delle scuole senegalesi.