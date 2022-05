Anguissa show in allenamento: sfida a Elmas sulle punizioni

Una certezza, anzi due: Frank Anguissa resterà a Napoli anche il prossimo anno, come anticipato da Aurelio De Laurentiis che ha confermato il riscatto del centrocampista camerunese nell'ultima conferenza stampa a Castel Volturno. E poi la voglia di Frank di far gol: ieri, sui social, l'azzurro ha pubblicato una video-sfida al compagno Eljif Elmas direttamente da calcio di punizione in cui è sembrato tutto fuorché un pesce fuor d'acqua. Prove di gol per il prossimo anno? Fin qui Anguissa non ha mai segnato in azzurro, ma per la prossima stagione c'è tutto il tempo.