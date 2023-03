Vedi Napoli e poi... ci torni ogni volta che puoi: Ruud Krol, la stella dell'Olanda, dell'Ajax e del Napoli degli anni '70 e '80 sarà a Napoli da domani per la sua full immersion nella città piena di azzurro. "Non vedo l'ora di vedere i vicoli imbandierati, i drappi alle finestre, gli striscioni. Nel 1981, sfiorammo la grande impresa e ricordo le emozioni dei tifosi, ora c'è un clima di festa. Lo scudetto sarà meraviglioso". Ha visto tante volte il Napoli quest'anno, era ad Amsterdam nella notte del trionfo con l'Ajax, perché è una delle Leggende dei Lancieri. "Giocano a calcio in maniera meravigliosa, si vede che si divertono e si vede che appena finisce una partita ne vorrebbero subito giocare un'altra. Spalletti ha tutti i meriti per quello che sta succedendo, come li aveva Rinus Michels ai miei tempi: ha creato un gruppo unito, compatto. Il Napoli è una squadra, vedi il Napoli e dici: ecco il gioco con personalità. Come l'Ajax che ha fatto la storia, vincendo le coppe dei Campioni". Lo scudetto ma anche il sogno della finale di Istanbul: "Devi sognare, devi farlo: Inter, Milan e Benfica non sono meglio del Napoli. Quindi, sì: ci sono delle grandissime possibilità di arrivare in finale. Poi in 90' non è detto che vinca il più forte". Sarà ospite di Michele Giugliano e della sua famiglia da Mimì alla Ferrovia e venerdì sera, a partire dalle ore 21, di Sentieri Azzurri, su Prima Tivvù, canale 17, nel programma creato da Luca Mascolo e dal Comune di Agerola, e che va in onda dal Gran Caffé Gambrinus.