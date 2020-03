LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha provato a chiudere il colpo con illo scorso gennaio, ma non ci è riuscito. Ci aveva provato proprio per evitare quello che accadrà a fine stagione, una vera e propria asta internazionale per Marash Kumbulla , il 20enne difensore albanese di belle speranze che con la maglia del Verona ha fatto vedere cose molto interessanti in campo quest'anno.Come puntualmente riportato da Daily Express, infatti, nelle ultime settimane sarebbero due i club inglesi ad aver acceso i fari su: da una parte il Manchester United, dall'altro il, con i Blues molto interessati a lui e pronti all'offerta daper il Verona. Tra le pretendenti all'albanese ci sono anche i nerazzurri dell'Inter, prima sfidante del Napoli lo scorso gennaio.