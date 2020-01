LEGGI ANCHE

Quello di Marash Kumbulla è uno dei nomi presenti sulla lista di. Il ds azzurro pensa anche al centrale delper il prossimo anno e dall'albania sono pronti a rilanciare l'interesse azzurro. Secondo quanto riportato da Oranews, ilstarebbe provando ad anticipare tutti per l'albanese visto l'interesse di altre formazioni italiane come Juventus, Atalanta e Lazio.Visti gli interessi,- che ha aperto con il Verona un discorso ampio di mercato che riguarda anchee Rrhamani - proverà a chiuderà già a gennaio per il 19enne veronese. La presenza in azzurro di Elseid Hysaj , capitano della nazionale albanese, potrebbe fare la differenza nella scelta del calciatore.