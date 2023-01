Kvara out? Non è un problema: il Napoli vince sempre anche senza di lui

Quattro partite in stagione senza Khvicha Kvaratskhelia tra campionato e Champions League e quattro vittorie. Il georgiano azzurro mancherà anche domani contro la Salernitana - alla base della decisione di Spalletti l'influenza che l'ha tenuto out in questi giorni - ma il Napoli può trovare un motivo per sorridere anche senza la sua stella.

Kvaratskhelia aveva saltato già tre partite in questo campionato: le sfide contro Atalanta, Empoli e Udinese sul finire del 2022, a causa di quel problema fisico che ne aveva condizionato il finale di stagione. Ed erano arrivate tre vittorie belle ed entusiasmanti. Anche in Champions il georgiano si era preso un turno di riposo contro i Glasgow Rangers al Maradona, e anche in quella occasione gli azzurri avevano saputo portare a casa la vittoria.