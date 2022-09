Kvara-show anche in nazionale: gol e assist per battere Elmas

Serata da protagonista assoluto per Khvicha Kvaratskhelia, esterno del Napoli che ha trascinato anche la nazionale georgiana nel match contro la Macedonia del compagno Eljif Elmas in Nations League. Per Kvaratskhelia show in occasione del primo gol con una giocata da funambolo all'interno dell'aria prima del gol del raddoppio che ha chiuso i giochi: la Georgia è al primo posto nel Gruppo C4.