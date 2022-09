Kvara-show, in Georgia arriva un rap per l'attaccante del Napoli

Il verbo di Khvicha Kvaratskhelia fa il giro del mondo e in Georgia diventa anche una canzone. Si chiama Kvara-show il brano ideato e cantato dal blogger Roberto Mavani per l'esterno del Napoli, condiviso sui suoi canali ufficiali nelle scorse ore, una canzone che è stata apprezzata già in patria e da molti tifosi azzurri. Lo scorso agosto Mavani era stato anche allo stadio Maradona per assistere da vicino a una delle prime uscite in maglia Napoli per Kvaratskhelia.