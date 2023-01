Kvaratskhelia, l'agente: «Niente Premier, per ora pensa al Napoli»

«Non è arrivata nessuna offerta sulla mia scrivania. E credo che non siano arrivate offerte nemmeno al Napoli». Così Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, risponde ai media russi sull'interessamento dei club di Premier League per l'ala azzurra: «Non c’è nulla di concreto. Al momento pensa solo alla sua squadra: se puoi vincere lo Scudetto e competere in Champions perché pensare ad altro? La squadra dovrà impegnarsi dopo aver accumulato vantaggio e poi ci sono gli Ottavi in Europa, l’obiettivo è il passaggio del turno. Quindi c’è molto su cui concentrarsi. Quanto vale? Questo è l’ultimo dei nostri pensieri, ora».

«Lasciamolo riposare, la decisione spetta sempre a Spalletti. Non ha nessun problema grave, già oggi è tornato ad allenarsi e sabato sarà in campo contro la Salernitana» ha continuato l'agente al portale Championat. «Lo raggiungerò a Napoli nei prossimi giorni. In città ormai ci sono sempre tanti georgiani, anche alle partite. Per ogni gara al Maradona c’è un charter speciale che parte da Tbilisi, poi ci sono quelli che arrivano da altre città d’Italia. Anche quelli che non seguivano il calcio oggi seguono Kvara».