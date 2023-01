Kvaratskhelia, è allarme: non si allena, a rischio Napoli-Salernitana

Niente allenamento per Khvicha Kvaratskhelia oggi a Castel Volturno: il calciatore georgiano, come informato dal Napoli attraverso i canali ufficiali degli azzurri, è rimasto a casa a scopo precauzionale e non ha lavorato insieme con il resto del gruppo a disposizione di Luciano Spalletti.

Una cattiva notizia per il gruppo Napoli che ha messo nel mirino già la sfida alla Salernitana di sabato, una partita ora a rischio per lo stesso Kvaratskhelia: il georgiano non si era allenato martedì per influenza e non aveva partecipato alla sfida di Coppa Italia contro la Cremonese. Ieri, invece, era rimasto in palestra. Domani saranno sciolti i dubbi sul suo rientro.