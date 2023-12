Kvaratskhelia, altro che Real: «Penso solo ad aiutare il Napoli»

«Penso solo al Napoli, sto facendo del mio meglio per aiutare la mia squadra». Altro che Real Madrid. almeno per ora. Khvicha Kvaratskhelia è un azzurro pronto a dare ancora tutto per la causa.

«Il Real Madrid è stato sicuramente una passione della mia infanzia da tifoso. Ma in questo momento sono concentrato sul Napoli al 100%».

«Ci sono partite importanti davanti, è una stagione importante. Mi sento molto felice a Napoli» ha spiegato nella serata del Gran Gala del calcio ai microfoni di Geo Team presenti. E per il futuro c'è ancora tempo: «Ci sono tanti grandi club in cui mi piacerebbe giocare, ma ora mi sento molto felice dove sono. Spalletti? È un grande allenatore. Scherzando mi ha chiesto di giocare per l'Italia, gli ho detto che sarei stato molto felice di lavorare con lui ma gioco per la Georgia».