Kvaratskhelia, in arrivo la maglia dell'idolo Guti da Madrid

In arrivo dalla Spagna un regalo speciale: se Khvicha Kvaratskhelia non va al Real Madrid allora è il Real Madrid a raggiungere Kvaratskhelia. Al calciatore georgiano sarà consegnata nelle prossime ore una maglia di Guti, ex calciatore spagnolo dei blancos e tra gli idoli calcistici del georgiano del Napoli, come ammesso in una vecchia intervista. «Gli manderò una mia maglia» aveva promesso lo spagnolo qualche giorno fa in una intervista a Chiringuito Tv, promessa che sarà mantenuta proprio in occasione della sfida Champions contro l'Eintracht Francoforte.

😏✈️La misión Kvaratshkelia ya está en marcha



🇮🇹 ¡@nicorodrigz pone rumbo a Nápoles!



🎯 Objetivo: entregarle la camiseta firmada de su ídolo, @GUTY14HAZ. pic.twitter.com/GuaeyMvOuY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 13, 2023