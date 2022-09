Kvaratskhelia, basket e panorama: l'azzurro esulta per la sua Georgia

Serata da tifoso per Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano del Napoli che è un grande appassionato di basket e fa il tifo per la sua nazionale. La Georgia è impagnata agli Europei di basket in corso e ieri sera ha battuto la Turchia con un super finale di partita, una vittoria che l'esterno azzurro ha festeggiato sui social dopo essersi goduto il match davanti al panorama della città tra il mare e il Vesuvio che si scorge dalla sua nuova abitazione.