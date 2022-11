Kvara batte Haaland e Messi: è il calciatore più "cliccato" d'Italia

Dal suo arrivo in Italia sono passati ormai diversi mesi, eppure la eco dell'esplosione di Khvicha Kvaratskhelia non accenna a fermarsi. Nell'ultimo mese di ottobre, il calciatore georgiano del Napoli è stato il più "cliccato" e ricercato dagli utenti appassionati sulla piattaforma specializzata Transfermarkt, che ha pubblicato in queste ore i risultati. Kvara è stato la migliore ricerca in Italia piazzandosi davanti addirittura a due mostri sacri come Haaland e Messi.