Kvaratskhelia blindato dal Napoli: «Non è sul mercato»

«Non voglio dare i numeri, mi piace lavorare con cose concrete, in questo momento Kvaratskhelia non è sul mercato. Lo dirà il tempo e la continuità del giocatore quanto vale. Noi ce lo teniamo stretto». Cristiano Giuntoli non lascia aperto il mercato, Khvicha Kvaratskhelia non si muove da Napoli. Gli azzurri, piuttosto, pensano alla Champions e all'Eintracht: «Noi non abbiamo nessun obbligo nei confronti di nessuno, solo quello di impegnarci al massimo ogni giorno dall'allenamento alla partita. Quindi andiamo avanti con calma pensando che la partita di questa sera è molto difficile». Per il futuro del direttore sportivo non ci saranno problemi? «Ho ancora un anno di contratto e ho un ottimo rapporto con De Laurentiis».

«Osimhen è un giocatore importante come altri, secondo noi è il gruppo che sta facendo la differenza, senza invidie con tanti titolari e nessuna riserva. Noi pensiamo che Victor sia importante, ma è anche la squadra ad esserlo» ha continuato a Infinity il dirigenze azzurro «Siamo partiti da lontano prendendo giocatori che seguivamo da tempo con idee molto chiare insieme a Spalletti. Per adesso ci sono stati risultati straordinari, la convinzione è arrivata strada facendo. Sapevamo di aver preso ottimi giocatori, poi la voglia di fare ha portato a tutto questo. Quando le cose vanno bene c'è sempre un gran merito da parte di tutto, dal presidente ai giocatori. La convinzione viene strada facendo, oggi potrebbe essere un'altra tappa».