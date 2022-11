Napoli, Kvaratskhelia cambia casa: via da Monterusciello dopo il furto dell'auto

Solo terapie a Castel Volturno ieri per la forte lombalgia, conseguenza del colpo alla schiena preso in un contrasto con Alexander Arnold nel match di Champions League a Anfield contro il Liverpool, che l’ha costretto a saltare la trasferta di Bergamo con l’Atalanta: Kvicha Kvaratskhelia oggi proverà in allenamento, una verifica delle sue condizioni per capire se potrà esserci tra i convocati della sfida di domani al “Maradona” contro l’Empoli.

Tornerà in campo oggi, quindi, dopo due giorni di assoluto riposo e da quelle che saranno le sue risposte si capirà se sarà recuperato e verrà presa la decisione da Luciano Spalletti d’intesa con lo staff medico. Il georgiano potrebbe farcela a essere disponibile per il nuovo impegno di campionato degli azzurri dopo quello di sabato a Bergamo ma comunque partirebbe dalla panchina tenendo presente che avrebbe nelle gambe un solo allenamento, quello di rifinitura di oggi a Castel Volturno dopo lo stop di venerdì scorso per il dolore alla schiena deciso al termine della seduta di vigilia del match con l’Atalanta. Se non dovesse farcela per il match di domani con l’Empoli rientrerebbe certamente per il prossimo impegno, sempre al “Maradona” di sabato contro l’Udinese, ultimo prima della sosta per i Mondiali in Qatar.

Kvara intanto ha lasciato la casa a “Parco Cuma” a Monterusciello, dopo aver subito il furto dell’auto parcheggiata davanti alla sua abitazione (i ladri avevano fatto irruzione nel suo appartamento da una porta secondaria per rubare le chiavi della sua Mini Countryman). L’attaccante georgiano si è trasferito momentaneamente all’hotel Britannique a corso Vittorio Emanuele, quello che scelse inizialmente nella sua avventura a Napoli prima di andare ad abitare a Monterusciello per stare il più vicino possibile al centro sportivo di Castel Volturno. In questi giorni Kvara sta vivendo in albergo in attesa di spostarsi nella sua nuova abitazione, presumibilmente a Posillipo. Il georgiano ha lasciato alle spalle il brutto episodio e dopo la disavventura vissuta nella nottata tra mercoledì e giovedì ora è sereno. La vittoria del Napoli a Bergamo l’ha vista in tv e ha postato le foto dei due gol di Osimhen e Elmas e quello dell’abbraccio tra gli azzurri a fine partita. Ora spera di poter tornare al più presto a disposizione per dare una mano alla squadra. Ma contro l’Empoli è ancora in dubbio, la decisione verrà presa oggi al termine dell’allenamento di rifinitura. Altrimenti tornerà per la sfida contro l’Udinese e cercherà di ripartire nel migliore dei modi dopo la sua splendida partenza di stagione con il Napoli.