Kvaratskhelia vince con la Georgia e ringrazia Anguissa: «Ha cambiato tutto»

Ancora in campo, stavolta con la nazionale, per una partita importantissima. La Georgia batte Cipro con in campo Khvicha Kvaratskhelia. 2-1 nel finale che vale tre punti fondamentali nella rincorsa al sogno Europeo per la squadra di Kvara. Che al termine del match ha parlato anche della stagione straordinaria vissuta con la maglia del Napoli. «Nel corso della stagione ho avuto grande supporto da familiari, amici e compagni di squadra. Mi hanno aiutato un po' tutti, ma un discorso di Anguissa ha cambiato tutto».

«Prima della gara con la Lazio, abbiamo parlato per un'ora, l'ho ascoltato con grande interesse. Mi ha parlato in modo franco, sincero, mi spiegava nei dettagli il campionato italiano di Serie A, le caratteristiche dei calciatori.

Le sue parole sono state fondamentali per me» ha spiegato Kvaratskhelia.

Nella serata delle nazionali, successo anche per la Slovacchia di Lobotka (2-1 contro l'Islanda), una sconfitta invece per la Norvegia di Ostigard, titolare nel 1-2 con la Scozia.