Kvaratskhelia e la fidanzata turisti in Costiera per un giorno

Rompete le righe per il Napoli, la squadra si è allenata questa mattina e poi si concederà tre giorni di festa, tornando in campo il 27 dicembre prossimo. L'occasione giusta per Khvicha Kvaratskhelia per fare un po' il turista: il georgiano, insieme con la fidanzata, si gode un po' di Costiera Amalfitana in queste ore lontano dal campo per provare a entrare in contatto ancora di più con la città che vive dalla scorsa estate.