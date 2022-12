Kvaratskhelia cuore d'oro: regali di Natale ai bambini della sua città

Il Babbo Natale di Tsalenjikha, quest'anno, si chiama Khvicha Kvaratskhelia: come riportato dai media georgiani, il calciatore del Napoli ha organizzato una festa con consegna di alcuni regali per i bambini che vivono proprio a Tsalenjikha, città dove il 77 è nato e cresciuto e dove era tornato anche qualche settimana fa. Regali e dolci per i bambini georgiani che hanno così vissuto un Natale diverso dagli ultimi a casa.

Secondo i media locali, #Kvara ha organizzato una sorpresa di Capodanno per i bambini in due asili del villaggio natale di Nakifu. ➡️ https://t.co/wAOr20OSfQ pic.twitter.com/ORwz3QnW1W — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) December 26, 2022