Kvaratskhelia pesca lo Slovan: giocherà il preliminare Champions?

Giornata importante per la Dinamo Batumi, squadra in cui a tutti gli effetti Khvicha Kvaratskhelia giocherà fino all'approdo al Napoli del prossimo luglio. La formazione georgiana era in attesa del primo sorteggio europeo per i turni preliminari della Champions League 2022/23: un sorteggio che ha riservato ai georgiani gli slovacchi dello Slovan Bratislava.

La sfida di andata e ritorno si giocherà il 5/6 luglio, con il ritorno fissato per il 12/13 luglio prossimi. La speranza - o meglio il sogno - della Dinamo Batumi è di poter aver a disposizione Kvaratskhelia almeno per la sfida d'andata del preliminare Champions (che si giocherà in trasferta a Bratislava), una possibilità ridotta vista la volontà del Napoli di risparmiare ulteriori fatiche all'esterno e di averlo subito a disposizione per inizio mese, prima della partenza per Dimaro dell'8 luglio.