Kvaratskhelia, l'agente ammette: «Tanti club interessati a Khvicha»

«È vero, ci sono tanti club interessati a lui che ci hanno contattato». Mamuka Jugheli non si nasconde, l'agente di Khvicha Kvaratskhelia parla chiaro del momento del calciatore georgiano del Napoli che con le sue prestazioni ha già acceso i radar del mercato. Negli ultimi giorni, la voce di un interessamento del Real Madrid ha fatto notizia: «Non ci sono altri agenti come hanno scritto in Spagna, però, io sono l'unico. E posso confermare che al momento Khvicha pensa solo al Napoli, al campionato, alla Champions».

Le parole riportate da Fichajes in Spagna confermano dunque i rumors venuti fuori nelle ultime settimane. Ma che non si arrestano solo al Real Madrid. Secondo i media spagnoli, infatti, a seguire Kvaratskhelia ci sarebbero già anche due big d'Europa come Manchester City e Paris Saint Germain, così come il Newcastle dalle potenzialità economiche elevate.