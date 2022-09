Kvaratskhelia, felice in nazionale: «Napoli? La priorità è il gruppo»

Khvicha Kvaratskhelia torna a parlare e lo fa direttamente dal ritiro della nazionale georgiana: «Quando torno in nazionale sono felice. Per me è un ambiente amichevole e familiare, non solo in campo ma anche fuori. Senti come se dovessi fare di tutto per questi ragazzi e per questi tifosi, probabilmente dall’esterno noteranno che c’è unione nella squadra. Siamo una grande famiglia che fa di tutto per il nostro obiettivo» ha spiegato l'esterno del Napoli.

«Il Napoli? Individualmente va bene fin quando fai qualcosa di buono, ma secondo me la priorità è il successo con la squadra, perché senza la squadra sei solo un’individualista» ha continuato Kvara raccontando l'avvio di stagione in azzurro. «Non puoi essere nulla, non puoi ottenere nulla senza i tuoi compagni. Cerco anche di adattare le mie qualità alla squadra, per aiutarla ancora. Il successo della squadra è la cosa più importante per me, poi penso a quello individuale».