Kvaratskhelia, la festa di mamma e papà: tutta la famiglia allo stadio

Aveva scelto l'occasione giusta, Khvicha Kvaratskhelia, per portare la famiglia allo stadio. Mamma e papà, fratello e anche la fidanzata Nitsa, tutti al Maradona per assistere a Napoli-Ajax. Grande festa della famiglia georgiana sugli spalti al momento del gol di Kvara su rigore, il video è diventato subito virale in rete nelle ore successive al match di Champions League.

I genitori di #Kvara nel momento della rete. Posso immaginare l'orgoglio che provano per loro figlio. #Kvaratskhelia #napoli pic.twitter.com/hItvoTTUyW — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) October 13, 2022