Kvaratskhelia e la fidanzata Nitsa dal patriarca della Georgia: nozze in vista?

Mattinata diversa dal solito per Khvicha Kvaratskhelia, l'esterno del Napoli che si trova in Georgia in questi giorni per il ritiro con la sua nazionale e i due impegni ufficiali che li aspettano. Tra un allenamento e l'altro, però, Kvara ha trovato anche qualche ora per una visita spirituale: insieme con la sua famiglia, infatti, si è recato dal patriarca della Chiesa apostolica autocefala ortodossa georgiana.

Non una novità per Khvicha: da sempre credente, l'asso del Napoli e la sua famiglia frequentano da sempre la chiesa e quando torna a casa ne approfitta. Kvaratskhelia ha ricevuto la benedizione dal Patriarca Elia II, presente all'incontro insieme a tutta la famiglia, che ha augurato al calciatore i maggiori successi nella sua carriera e nella sua vita. Con lui anche la compagna Nitsa e i rispettivi parenti: da tradizione, l'incontro tra le famiglie è atto prodromico alle nozze. Un pensiero già presente nel giovane Kvaratskhelia.