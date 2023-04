Kvaratskhelia orgoglio della Georgia: incontro con l'ex Nba Pachulia

Orgoglio georgiano: Khvicha Kvaratskhelia incontra Zaza Pachulia, l'ex star georgiana della Nba che è stato a Napoli nei giorni scorsi per il match degli azzurri di Spalletti contro il Milan. Pachulia, in America dal 2003 al 2019 e campione due volte con i Golden State Warriors, ha collaborato in questi giorni con Cbs Sports, l'emittente statunitense che ha trasmesso il match del Maradona in esclusiva: «Il futuro è luminoso per questo ragazzo. Continua a brillare, Kvara, mentre ti godi questo viaggio! Orgoglioso di te, fratello» le parole di Pachulia sui social.