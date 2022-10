Kvaratskhelia record gol e assist: nessuno in serie A è utile di Khvicha

Avvio di stagione da urlo che si prolunga per Khvicha Kvaratskhelia, l'asso georgiano del Napoli che anche ieri sera contro l'Ajax è andato in gol, segnando dal dischetto del rigore il momentaneo 3-1 azzurro che aveva allargato il vantaggio sugli olandesi. Secondo quanto riportato da Opta Italia, Kvara ha preso parte a 12 gol tra tutte le competizioni in questa stagione - con 7 reti e 5 assist tra campionato e Champions League, più di qualsiasi altro giocatore della Serie A.

